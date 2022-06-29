عقود عمل لفائدة 300 ألف عامل في فرنسا في هذا القطاع

أشرف وزراء التشغيل والشؤون الاجتماعية والسياحة اليوم الأربعاء على إمضاء اتفاقية مع الجانب الفرنسي لانتداب يد عاملة تونسية في المجال السياحي بفرنسا .
ووقع الاتفاقية كل من رئيس الاتحاد الفرنسي للمهن و الصناعات الفندقية roland heguy والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل فريحان القربي بوصفارة .
وقال وزير التكوين المهني و التشغيل نصر الدين النصيبي إن هذه الاتفاقية تمتد على 3 سنوات قابلة للتجديد و تهدف الى توفير عقود عمل موسمية للشبان التونسيين العاطلين عن العمل في المجال السياحي بفرنسا التي أعربت عن حاجتها ل 300 ألف عامل في اختصاصات مختلفة . وأضاف الوزير أن مفاوضات جارية لتحديد عدد من ستشملهم هذه الاتفاقية مشيرا الى أنه سيتم توفير تكوين قصير المدى (6 أشهر ) في تونس لفائدة المشمولين بالاتفاقية من أصحاب شهادات الاختصاص و من غير أصحاب الشهادات .