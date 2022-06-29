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عقود عمل لفائدة 300 ألف عامل في فرنسا في هذا القطاع

2022/06/29 أهم الأخبار, المصدر, انتدابات

أشرف وزراء التشغيل والشؤون الاجتماعية والسياحة اليوم الأربعاء على إمضاء اتفاقية مع الجانب الفرنسي لانتداب يد عاملة تونسية في المجال السياحي بفرنسا .

ووقع الاتفاقية كل من رئيس الاتحاد الفرنسي للمهن و الصناعات الفندقية roland heguy والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل فريحان القربي بوصفارة .

وقال وزير التكوين المهني و التشغيل نصر الدين النصيبي إن هذه الاتفاقية تمتد على 3 سنوات قابلة للتجديد و تهدف الى توفير عقود عمل موسمية للشبان التونسيين العاطلين عن العمل في المجال السياحي بفرنسا التي أعربت عن حاجتها ل 300 ألف عامل في اختصاصات مختلفة . وأضاف الوزير أن مفاوضات جارية لتحديد عدد من ستشملهم هذه الاتفاقية مشيرا الى أنه سيتم توفير تكوين قصير المدى (6 أشهر ) في تونس لفائدة المشمولين بالاتفاقية من أصحاب شهادات الاختصاص و من غير أصحاب الشهادات .

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