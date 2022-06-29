عاجل: مفتي الجمهورية يعلن عن موعد عيد الاضحى..

أعلن مفتي الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم غد الخميس 30 جوان الجاري ،هو أول أيام شهر ذي الحجة وأن عيد الأضحى سيكون يوم السبت 9 جويلية المقبل .

وأضاف، المفتي في بلاغ صادر عنه، أنه بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1443 هـ ، ثبت أن يوم الخميس 30 جوان الجاري هو أول ايام هذا الشهر.

وجاء في ذات البلاغ أنه وبعد الإعلان رسميا في المملكة العربية السعودية أن يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1443 هـ يوافق هذا العام الجمعة 8 جويلية 2022 ، فإن يوم عيد الأضحى المبارك يكون يوم السبت العاشر من شهر ذي الحجة 1443 هـ الموافق ليوم 9 جويلية 2022.