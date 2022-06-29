توننداكس يتراجع بنسبة 4ر0 بالمائة مع اقفال حصة الاربعاء



واصلت بورصة الاوراق المالية بتونس، تقهقرها ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 4ر0 بالمائة ويبلغ 8ر7487 نقطة وسط حجم معاملات ضعيف في حدود 8ر2 مليون دينار.

وحقق سهم الشركة التونسية للاطارات المطاطية “ستيب” اهم ارتفاع في الحصة دون ان يكون محل تبادل، ليزيد بنسبة 5ر4 بالمائة ويقفل عند 260ر3 دنانير. وتسجل الشركة المنتجة للاطارات المطاطية، بهذا السعر، اداء سنويا ايجابيا بنسبة 4ر30 بالمائة

وارتقى سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 7ر3 بالمائة وسعر 560ر0 دينار مع حجم تداول هزيل في حدود 4 الاف دينار. يذكر ان قطب سيارات مجمع الوكيل لم ينشر وضعياته المالية منذ سنة 2017.

وفي الخانة الحمراء عاد اسوء اداء الى سهم المغازة العامة ليقفد ما قدره 1ر4 بالمائة ويقفل عند سعر 14 دينار وسط معاملات جد ضعيفة بقيمة 3 الاف دينار.

ونحا نحوه سهم بنك تونس العربي الدولي، الذي تقلص على خلفية عمليات جني ارباح، بنسبة 5ر2 بالمائة الى 500ر70 دينارا فيما ظل اداء البنك السنوي في الخانة الخضراء بنسبة 9ر27 بالمائة.

وكان افضل اداء من نصيب سهم الاتحاد الدولي للبنوك الذي تقدم بنسبة 3ر0 بالمائة منهيا الحصة بسعر 950ر14دينارا فيما غذى السوق بما قدره 776 الف دينار .