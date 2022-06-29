رئيسة الحكومة تستقبل عددا من التلاميذ المتحصلين على الجائزة الوطنية الأولى في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي



استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بعد ظهر اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، عشرة تلاميذ متحصلين على الجائزة الوطنية الأولى في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة من مختلف معاهد ولاية مدنين.

وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أكدت نجلاء بودن رمضان، أهمية مثل هذه الاختصاصات ومراهنة الدولة على الاستثمار في مجالات الذكاء الصناعي خاصة لدى الناشئة بما يشرّف تونس في التظاهرات والمحافل الدولية.

وأبرزت دعم الحكومة للشباب وحرصها على مزيد تحفيزهم وتشجيعهم على التميز والابداع في مختلف ميادين التجديد التكنولوجي الحديث.

وقد وجهت جمهورية مصر العربية إلى هؤلاء التلاميذ المتميزين دعوة للمشاركة في البطولة العربية في هذا الاختصاص التي ستقام يومي 2 و3 جويلية القادم بمشاركة 1600 تلميذ من 16 دولة عربية.