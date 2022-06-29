وزارة التربية: إنطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج “النوفيام” يوم 1 جويلية الجاري

أعلنت وزارة التربية اليوم الإربعاء، عن انطلاق عملية التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة يوم 1 جويلية القادم، للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لسنة 2022 (النوفيام).

ويمكن لكافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي:

NEUF ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الإمتحان

وذكرت الوزارة بأن رقم التسجيل ينبغي أن يكون متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه الى المترشح.

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة، قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج (يوم 5 جويلية)، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الإمتحان (الأعداد في مختلف المواد ومعدل الإمتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى التلاميذ المترشحين إلى إمتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام).

كما سيقع نشر نتائج الامتحانين على شبكة الانترنت في نفس اليوم وذلك على موقع www.9web.tn

وذكرت الوزارة بأنها توفر خدمة نشر نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الجوال بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال ل”اتصالات تونس” و”أوريدو” و”أورونج” بسعر اجمالي قدره 950 مليم.