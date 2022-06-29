سوسة: تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”



كشفت الاحصائيات الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، اليوم الأربعاء، دون تسجيل وفيات، وذلك بعد معالجة 264 عينة تحليل مخبري أمس الثلاثاء، أي بنسبة تحاليل إيجابية تعادل 55 بالمائة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا”، وفق التحيين الأخير، إلى 70 ألفا و316 إصابة، منها 1463 وفاة، فيما تماثل للشفاء 68 ألفا و167 شخصا، ولا يزال حاليا 686 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية.

وارتفع عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة إلى 18 مريضا، من بينهم مريضان يقيمان في أقسام الإنعاش.

هذا وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سوسة إلى غاية 21 جوان الجاري 477 ألفا 319 شخصا، بينما بلغ عدد الذين استكملوا جرعات التلقيح ضد الفيروس التاجي بالجهة 434 ألفا و491 شخصا.