مدنين: تسجيل حالة وفاة و21 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” (مسن في الـ90 من عمره)، وهي الحالة الاولى منذ بداية شهر جوان الجاري، وارتفع بموجبها إجمالي الوفيات جراء الوباء بالجهة الى 1466 وفاة منذ بداية الجائحة، وفاة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

ورصدت الجهة 21 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” منها 20 اصابة محليّة، واصابة واحدة وافدة، وذلك من جملة 105 عينات خضعت للتحليل، أي بنسبة حدوث تقدّر بـ 20 بالمائة.

وتوزّعت الاصابات الجديدة إلى 7 اصابات بجرجيس، و5 ببن قردان، و4 بحومة السوق، و3 بمدنين الشمالية، واصابة واحدة بمدنين الجنوبية، لترتفع الاصابات المحلية الجملية الى 51 ألفا و724 اصابة.

ولفت مدير الصحة الوقائية إلى ان الوضع مريح وغير مقلق باعتبار ان معدّل الحالات الايجابية يبلغ حاليا 37.2 حالة لكل 100 الف ساكن، ومع ذلك يبقى الانتباه ضروريا، واحترام شروط التوقي من فيروس “كورونا” مهما، مشيرا الى ان تسجيل الاصابات لم يكن مفاجئا بل كان نسق الاصابات تدريجيا، حسب قوله.