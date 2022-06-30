العثور على 20 جثة في الصحراء الليبية..وهذه التفاصيل..

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، امس الأربعاء، انتشال جثث 20 شخصا قضوا عطشا في الصحراء بالقرب من الحدود مع تشاد.

وأوضح جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة أن “فريق الجهاز انتشل جثث 20 شخصا وجدت في الصحراء، بعد تعطل سيارتهم … وقضوا جميعا عطشا”، مبينا أن “السيارة كانت متوجهة من دولة تشاد إلى ليبيا، وعُثر عليها على مسافة 310 كلم جنوب الكفرة، على بعد 120 كلم عن الحدود الليبية التشادية”.

ونشر الجهاز عبر صفحته على “فيسبوك”، مقطع فيديو يظهر عدداً من الجثث بالقرب من سيارة رباعية الدفع وسط الصحراء، ويقوم عناصر الإسعاف بوضع الجثث في أكياس سوداء مخصصة لحفظ الموتى.

وتتكرر حالات فقدان وموت المهاجرين في الصحراء الليبية الذين يعبرون الحدود البرية مع الدول المجاورة وتحديداً السودان والنيجر وتشاد.

وتعد مدينة الكفرة بعدد سكانها المحدود في أقصى جنوب شرق ليبيا، من أكثر المدن الحدودية التي تنشط فيها عمليات عبور المهاجرين غير النظاميين وعمليات التهريب بأنواعها، حيث يستغل المهربون الطبيعة الصحراوية القاحلة والحدود المترامية الأطراف التي تصعب مراقبتها.

أ.ف.ب