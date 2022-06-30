سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و 179 حالة اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس حالة وفاة و179 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 24 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعايةالصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي في تصريح لــ(وات).

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 40 ألفا و931 إصابة منها1052 حالة وفاة و40 ألف و119 حالة شفاء.

وتتوزّع حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها بولاية سيدي بوزيد على معتمديات سوق الجديد 3 حالات وبئر الحفي 10 حالات والرقاب 10 حالات وسيدي بوزيد الغربية 75 حالة والسبالة حالة وسيدي علي بن عون 17 حالة وأولاد حفوز 63 حالة .

ومن جانب آخر، بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الخميس 217173 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي لــ(وات).

وأشار نصيبي إلى أن عدد الذين تلقّوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121313 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة، جرعة تعزيز المناعة 18345 شخصا، والجرعة الرابعة 702 شخصا.