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زغوان : إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 موظفين ورئيس جمعية مائية

2022/06/30 أهم الأخبار, المصدر, تونس, مجتمع

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في زغوان اليوم الخميس أربع بطاقات إيداع بالسجن في حقّ إطار وعامل بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وموظف بمعتمدية زغوان ورئيس الجمعية المائية في “سيدي زيد” تعلّقت بهم شبهة فساد.

واستنادا إلى مصدر مسؤول في معتمدية زغوان فإن إيقاف المتّهمين جاء نتيجة شكاية كان رفعها رئيس الجمعية المائية بنفسه إلى السلط الجهوية اتهم فيها بعض الموظّفين بالفساد في علاقة بالمجمع المائي بسيدي زيد الذي يتولّى تزويد فلاحي المنطقة السقوية في المنطقة بمياه الرّي ، وتمّت إحالتها إلى النيابة العمومية التي أذنت بفتح تحقيق أسفر عن توجيه تهمة الفساد للأطراف الأربعة وإيداعهم السجن في انتظار عرضهم على القضاء.

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