جوائز الاتحاد الافريقي 2022: المنتخب التونسي ومعلول والمجبري وبن رمضان ضمن المرشحين

تم اختيار المنتخب التونسي ضمن قائمة المنتخبات الوطنية الافريقية التي تم ترشيحها لنيل جائزة الاتحاد الافريقي لكرة القدم لسنة 2022.

كما ضمت قائمة المرشحين التي كشف عنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم ثلاثة لاعبين تونسيين وهم علي معلول لجائزة أفضل اللاعبين وحنبعل المجبري لجائزة افضل اللاعبين الشبان ومحمد على بن رمضان لجائزة افضل لاعبي مسابقات الأندية على الصعيد الافريقي.

وسيتم الكشف عن أسماء الفائزين بجوائز أفضل المنتخبات الوطنية وأفضل اللاعبين وأفضل اللاعبين في النوادي وأفضل اللاعبين الشبان وأفضل المدربين وأفضل النوادي بالنسبة للسنة المنقضية يوم 21 جويلية 2022 في العاصمة المغربية الرباط.

وقد قررت لجنة مؤلفة من خبراء فنيين وأساطير القارة الإفريقية وصحفيين اختيار قائمة مختصرة في فئات مختلفة مع مراعاة اداء المرشح على جميع المستويات بين سبتمبر 2021 وجوان 2022 ليتم فيما بعد تحديد الفائزين في كل فئة من قبل لجنة من الناخبين المؤلفة من اللجنة الفنية للكاف والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء وكذلك الأندية المشاركة في مرحلة المجموعات من مسابقات الأندية.