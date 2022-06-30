سيدي بوزيد: تقدّم انجاز مشاريع برنامج التنمية المندمجة باعتمادات تبلغ 82 مليون دينار

أفاد المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية، فوزري غراب، ، اليوم الخميس، بأن انجاز المشاريع في إطار برنامج التنمية المندمجة بولاية سيدي يشهد تقدما كبيرا، بتكلفة جملية للبرنامج بلغت 82 مليون دينار.

وبين غراب، في تصريح لـ”وات”، خلال زيارة عمل أدّاها اليوم لولاية سيدي بوزيد، أن برنامج التنمية المندمجة ينجز بمختلف المعتمديات ويشمل تحسين ظروف العيش للمواطنين من خلال مشاريع لتوفير الماء الصالح للشراب، والتنوير، والبنية الاساسية وخاصة المسالك الفلاحية التي تؤدي الى المناطق السقوية، ومشاريع تهم التجهيزات الجماعية ،وتقريب الخدمات الصحية للخطوط الأمامية.

وذكر أنه سيتم التركيز مستقبلا على انجاز مشاريع البنية الاساسية المنتجة على غرار الفضاءات الصناعية، وخاصة انجاز 11 منطقة سقوية جديدة والتي ستوفر انتاجا اضافيا هاما من المواد الفلاحية.

وأكد أنه سيتم توفير كل ممهدات النجاح لمشروع أسواق الانتاج الكبرى، لافتا الى انه يجري حاليا النظر في نوعية المشاريع الخصوصية المستقبلية في تونس وستحظى ولاية سيدي بوزيد بالأولوية.

وتمثلت فقرات زيارة العمل في تقديم عرض موجز حول تدخلات برنامج التنمية المندمجة والصعوبات والحلول المقترحة، وزيارات معاينة للمنطقة الحرفية بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية، والفضاء الصناعي، والمكتبة العمومية بفايض، ولأشغال مركز الصحة الاساسية بالغابة السودة، ومركز تجميع وتبريد المنتوجات الفلاحية بمعتمدية الرقاب، ومركز الطفولة بمغيلة والمنطقة السقوية برج المحطة بمعتمدية السبالة.