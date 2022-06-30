وفاة شخصين وإصابة ثالث بكسور في حادث مرور على مستوى مفترق كاب زبيب برأس الجبل

لقي شخصان حتفهما، اليوم الخميس، في حادث مرور على مستوى المنعرج القريب من مفترق كاب زبيب بمعتمدية رأس الجبل من ولاية بنزرت، والذي أسفر أيضا عن إصابة راكب ثالث بكسور متفاوتة تم نقله على الفور للمستشفى المحلي بالعالية لتلقي الإسعافات اللازمة، حسب مصدر محلي مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن المعطيات الأولية للحادث تشير الى ان سيارة خفيفة قادمة من مدينة بنزرت، وعلى متنها 3 اشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، قد انحرفت على مستوى المنعرج المؤدي لمدينة راس الجبل والواقع قرب مفترق كاب زبيب-الماتلين نتيجة السرعة وخطورة المنعرج، ما أدى الى اصطدامها بحافلة لنقل عملة احدى المؤسسات المنتصبة بمدينة راس الجبل رغم محاولة سائق الحافلة تفاديها.

وأضاف المصدر ذاته ان الحالة الصحية لراكب السيارة الخفيفة المصاب ليست بالخطيرة وجميع ركاب الحافلة من العملة والسائق لم يلحقهم أي أذى باستثناء حالة الهلع والارباك التي طالتهم نتيجة الحادث.

وأشار إلى تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة واستنفار مختلف الهياكل من مصالح الحماية المدنية، والصحة، والمصالح الأمنية بمختلف الاختصاصات، للتدخل كل في مهامه.