مهرجان قرطاج الدولي 2022: “عشاق الدنيا” لعبد الحميد بوشناق في الافتتاح والفنانة شيرين في الاختتام

تفتتح الكوميديا الموسيقية “عشاق الدنيا” لعبد الحميد بوشناق فعاليات الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي وذلك مساء الخميس 14 جويلية 2022، فيما يكون الجمهور على موعد في سهرة الاختتام مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب يوم 20 أوت المقبل.

و”عشا? الدنيا”، هو عرض فرجوي “ضخم”، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للمهرجان، استمدّه المخرج عبد الحميد بوشناق من عمله الدرامي التلفزيوني “نوبة” الذي تم عرضه في خمسين حلقة في رمضان موسمي 2019 و 2020. وتمتزج في هذا العرض الحي فنون المسرح بالرقص والغناء. وسيتوج هذا العرض بأداء حصري لأغنيتيْن جديدتين من تأليف وغناء الفنان لطفي بوشناق.

ويشارك في هذا العرض عديد الأسماء الفنية على غرار لطفي بوشناق وفتحي الهداوي وريم الرياحي وحمزة بوشناق وبحري الرحالي وعزيز الجبالي وأميرة شبلي وهالة عياد والشاذلي عرفاوي وبلال بريكي ومهذب الرملي وهشام سلام والتليلي القفصي وصالح الفرزيط وسمير الوصيف وكافون وعبد الوهاب الحناشي.

ويُسدل الستار على الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي يوم 20 أوت بحفل تحييه الفنانة المصرية شيرين، وفق ما أعلنت عنه هذه الفنانة موفى شهر ماي الماضي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستاغرام”.

والجدير بالتذكير أن شيرين كانت قد أحيت آخر حفل لها على مسرح قرطاج في صائفة 2017.

ومن المنتظر أن تعقد الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي ندوة صحفية الأسبوع المقبل للكشف عن بقية تفاصيل الدورة السادسة والخمسين.