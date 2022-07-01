البريد التونسي يفتح 9 مكاتب تؤمن حصصا مسائية في بعض المناطق السياحية

أعلن البريد التونسي، عن فتح 9 مكاتب بريد لتأمين حصة عمل مسائية وكامل أيام الأسبوع بداية من يوم 4 جولية وإلى غاية موفى أوت 2022 ، على مستوى المناطق السياحية، إلى جانب توقيت عملها الإعتيادي.

وتتضمن القائمة مكاتب البريد التونسي بجربة حومة السوق و ياسمين الحمامات ونابل المرازقة وسوسة سيزا و حمام سوسة الشاطئ والقنطاوي والمنستير والمنطقة السياحية المهدية.

وتبدأ الحصة المسائية في أغلب الأحيان عند الساعة الخامسة والنصف مساء ويبقى مكتب بريد المهدية على سبيل المثال مفتوحا إلى حدود التاسعة والنصف ليلا وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن البريد التونسي.