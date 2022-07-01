قفصة: رصد 37 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة بقفصة عن رصد 37 إصابة جديدة بعدوى فيروس “كورونا” خلال ال 24 ساعة الأخيرة , ما يرفع العدد الجملي للمصابين الحاملين للفيروس حاليا إلى 57 مصابا.

وقال المدير الجهوي للصحة سالم ناصري أن نتائج التحاليل، بعد إجراء 72 تحليلا أمس الخميس في القطاعين العام والخاص، لأشخاص مشتبه بإلتقاطهم عدوى الفيروس، فقد كشفت نتائج هذه التحاليل عن إصابة 37 شخصا، وهو ما يُمثل تقريبا نسبة إيجابية تساوي 60 بالمائة, مضيفا أن هذا العدد من الإصابات يعكس كذلك المنحى التصاعدي الذي يعرفه هذه الفترة إنتشار الفيروس في عدد من أنحاء الولاية.

وسجّلت معتمديتا قفصة الجنوبية والرديف أكبر عدد من الإصابات المُعلن عنها ب 19 إصابة بالنسبة لقفصة الجنوبية و 08 إصابات في الرديف.

من ناحية أخرى وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، فإنّ المصابين الحاملين حاليا للفيروس والبالغ عددهم 57، يتوزّعون على 07 معتمديات وهي قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية والرديف والقصر والمتلوي والمظيلة وبلخير، فيما تظلّ 06 معتمديات وهي ام العرائس والسند والقطار وزانوش وسيدي عيش وسيدي بوبكر خالية من الوباء.

وعلى الرّغم من هذا المنحى التصاعدي لمعاودة تفشّي الفيروس, تظلّ إلى الآن أقسام كوفيد 19 بعدد من مستشفيات الولاية وكذلك قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة، خالية من المرضى المصابين بكورونا، وذلك بإستثناء قسم كوفيد19 بالمستشفى المحلّي بالرديف الذي يقيم به حاليا مصاب واحد بعدوى الفيروس.

كما لم تُسجّل إدارة الصحّة بقفصة منذ أواسط شهر مارس 2022 أيّة وفاة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا”، ليبقى العدد الجملي للأشخاص الذين فارقوا الحياة جرّاء إصابتهم بالفيروس منذ بداية إنتشاره في شهر مارس من سنة 2020 وإلى الآن في حدود 1021 شخصا.