سليانة : السيطرة على حريق جبل مزاتة ببرقو بنسبة 90 بالمائة

تمكن أعوان الحماية المدنية وبالتعاون مع أعوان الغابات بولاية سليانة في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة من السيطرة على الحريق الذي إندلع مساء أمس الخميس بجبل مزاتة بمعتمدية برقو بنسبة 90 بالمائة

وذكر المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة،العميد محمد علي بن بيهي في تصريح صباح اليوم ل”وات” أن الحريق أتى على حوالي 30 هكتارا من أشجار الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء لافتا إلى أنه تم تسخير 12 شاحنة إطفاء من قبل الإدارة الجهوية للحماية المدنية وإدارة الغابات

وأشار بن بيهي إلى أن تضاريس الجبال الوعرة تحول دون وصول وحدات الحماية المدنية إلى جميع الأماكن المشتعلة ولاتزال بعض بقايا النار

مؤكدا أن الوحدات المذكورة لا تزال علي عين المكان للتبريد ولتطويق الحريق خاصة مع هبوب رياح الشهيلي