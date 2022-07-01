سوسة: إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة..وهذه التفاصيل..

تمكنت الوحدات الأمنية العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بسوسة، فجر اليوم الجمعة، في عرض سواحل سيدي عبد الحميد بسوسة، من ضبط وإنقاذ 9 مجتازين على زورق مطاطي كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا، بحسب ما صرح به الناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري بسوسة، كريم بلحوش.

وأضاف بلحوش في تصريح ل”وات”، أن أعمار المجتازين تتراوح بين 15 سنة و35 سنة، وهم أصيلو إحدى ولايات الجنوب الغربي وسوسة، مؤكدا أنه اتضح بعد ادخالهم إلى ميناء سوسة وتسليمهم إلى فرقة الإرشاد البحري بسوسة، أن من بين المجتازبن 3 من المفتش عنهم في قضايا حق عام مختلفة.

يذكر أنه تم، وفق ذات المصدر، التعرف على منظم عملية الاجتيار المذكورة، والذي كان من بين المجتازبن الذين تم ضبطهم.