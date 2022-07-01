سيدي بوزيد: تسجيل 243 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 243 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 21 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي في تصريح ل(وات).

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 41 ألفا و174 إصابة منها1052 حالة وفاة و40 ألف و161 حالة شفاء.

ويبلغ عدد الذين يتم ايواؤهم حاليا بالمستشفيات بالجهة 14 مصابا من بينهم 13 حالة مقيمة بالمستشفى الجهوي ومصاب تم ايواؤه بالمستشفى المحلي بأولاد حفوز.

وتتوزع حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها بولاية سيدي بوزيد على معتمديات سوق الجديد ب34 حالة ومنزل بوزيان ب16 حالة وبئر الحفي ب23 حالة والمكناسي ب40 حالة وسيدي بوزيد الشرقية بحالة وسيدي بوزيد الغربية ب90 حالة وسيدي علي بن عون ب8 حالات وأولاد حفوز ب31 حالة .

من جانب اخر، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الجمعة 217179 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي “وات”.

وأشار نصيبي إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121315 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة، جرعة تعزيز المناعة 18346 شخصا، والجرعة الرابعة 718 شخصا.