توننداكس ينهي معاملاته الاسبوعية متراجعا بنسبة 6ر0 بالمائة



أنهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس”، معاملات الاسبوع، الممتد من 27 جوان الى 1 جويلية 2022، متراجعا بنسبة 6ر0 بالمائة، ليدرك مستوى 5ر7494 نقطة، وليحقق بذلك ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 4ر6 بالمائة.

وشهد الاسبوع نسقا تصاعديا في ظل المبادلات في شكل كتل طيلة الاسبوع، وليتم تسجيل معاملات بقيمة 6ر22 مليون دينار، بمعدل يومي قدر ب 5ر4 مليون دينار، وذلك بفضل تبادل كتلتين لسهم بنك تونس العربي الدولي، ليحصد مبادلات بقيمة 3ر11 مليون دينار، شملت 161556 سهما بقيمة 000ر70.

وحقق سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية، افضل اداء خلال الاسبوع، بنسبة 7ر13 بالمائة، ليقفل الاسبوع على سعر 400ر3 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

وجاء سهم الشركة الصناعية للاجهزة والالات الكهربائة، في خانة الاسهم الاكثر تبادلا، متطورا بنسبة 1ر8 بالمائة وليختتم الاسبوع على سعر 000ر4 دينار، في ظل تداول ضعيف بقيمة 210 الف دينار.

في المقابل، صنف سهم شركة المغازة العامة، ضمن الاسهم الاكثر تراجعا طيلة الاسبوع بنسبة 9ر14 بالمائة وليقفل على سعر 010ر13 دينار، وسط مبادلات هزيلة لم تتخط 13 الف دينار.

وتدحرج سهم البنك الوطني الفلاحي، بدوره، بنسبة 7ر4 بالمائة وسعر 620ر70 دينار، مراكما مبادلات بقيمة 9ر11 مليون دينار.