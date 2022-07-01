مدنين :تسجيل 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الاخيرة



رصدت الادارة الجهوية للصحة بمدنين 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة منها حالة وافدة وبقية الاصابات محلية وذلك من جملة 155 عينة خضعت للتحليل مسجلة بذلك نسبة حدوث قدرها 25 فاصل 8 بالمائة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات المحلية حسب المعتمديات بجربة ميدون 14 حالة وحومة السوق 9 حالات وبن قردان 7 حالات ومدنين الجنوبية 4 وجرجيس 3 وكل من اجيم ومدنين الشمالية حالة واحدة ليرتفع بذلك العدد الجملي لاصابات فيروس كورونا الى 51987 حالة.

ويقيم بقسم الاكسيجين بالمستشفى الجامعي بمدنين مصابان اثنان بفيروس كورونا حالتهما مستقرة.

واعتبر الدكتور زيد ان الوضعية الوبائية بالجهة مستقرة وغير مخيفة اعتبارا لتسجيل الجهة خلال ال14 يوما ابفارطة 243 اصابة بفيروس كورونا اي ما يمثل 47 حالة لكل 100 الف ساكن مقابل 400 حالة لكل مائة الف ساكن في بعض الولايات الاخرى مضيفا ان الحالات المسجلة ايضا غير خطرة.

ودعا الى تعزيز جرعات المناعة ضد فيروس كورونا بالاقبال على مراكز التلقيح مع احترام وسائل التوقي من هذا الفيروس .