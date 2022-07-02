صفاقس- كوفيد 19: إحصاء 107 إصابة جديدة وحالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية

أحصت ولاية صفاقس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 107 إصابة جديدة بوباء “كوفيد 19” (على مجموع 310 تحليلا منجزا) وحالة وفاة وحيدة، وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها الصادر اليوم السبت.

وبالموازاة مع تواصل المنحى التصاعدي لانتشار الوباء والذي جسمته نسبة الإيجابية التي تقدر بحوالي 35 بالمائة، تزداد تدريجيا أعداد المصابين بالوباء في مختلف الوحدات الصحية حيث يقيم حاليا بقسم “كوفيد+” 11 مصابا وفي أقسام العناية المركزة 4 مصابين وفي المصحات الخاصة 4 مصابين مقابل تعافي 20 مصابا.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء منذ ظهوره في الجهة وصل إلى 2216 حالة وفاة وإجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة بواسطة التحاليل 82562 حالة وعدد المصابين المتعافين 79939 شخصا.