انطلاق أشغال الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل لتحديد موقفه من الدستور الجديد

انطلقت صباح اليوم السبت بمدينة الحمامات الجنوبية أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد

موقف المنظمة الشغيلة من الدستور الجديد الصادر يوم 30 جوان الماضي.

وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الموقف النهائي للاتحاد من الدستور

سيتحدد بعد قراءته والتشاور فيه خلال اجتماع الهيئة الادارية اليوم السبت.

وتنعقد هذا الهيئة برئاسة الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي وبحضور عدد من الخبراء في عديد المجالات على أن يتم الإعلان لاحقا عن موقف

الاتحاد العام التونسي للشغل من الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء (بنعم أو لا).

وجدير بالإشارة الى أن الأمين العام للمنظمة الشغيلة كان قد صرح خلال اجتماع الهيئة الإدارية بتاريخ 26 و27 جوان الماضي بمدينة الحمامات

أنه تم التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية الجاري على أن يتم الإعلان عن الموقف الرسمي من الدستور اليوم السبت

عقب أشغال الهيئة الادارية.