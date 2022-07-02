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هيئة الانتخابات تنشر مواصفات المعلقات التي سيعتمدها المشاركون في حملة الاستفتاء

2022/07/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، بلاغا بخصوص المعلقات التي سيعتمدها المشاركون في حملة الاستفتاء.

وأوضحت الهيئة في بلاغها أنه يتعين على كل مشارك اعتماد معلقة وحيدة تتضمن في الوقت ذاته رمز المشارك في الحملة والبيان الذي سيتوجه به للعموم.

ودعت الهيئة، المشاركين، إلى ايداع نظيرين من المعلقة المذكورة (أبعادها 42 صم/29.7 صم) بمكتب الضبط المركزي لهيئة الإنتخابات بالعاصمة أو إرسالها عن طريق الفاكس أو عبر البريد الالكتروني للهيئة، بغرض التأشير عليها والاحتفاظ بنسخة منها، وفقا لما تنص عليه بعض فصول القرار الصادر في 22 اوت 2019 ويتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء واجراءاتها.

كما ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بأنه يٌحجّر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها، مع وجوب التقيد بالمساحات المخصصة للتعليق.

وتنطلق غدا الأحد، 3 جويلية 2022 حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي تم نشر نصّه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء الخميس 30 جوان.

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