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رسميا: هذا ما قررته حركة الشعب بخصوص التصويت على الدستور..#خبر_عاجل

2022/07/02 أخبار, المصدر, مجتمع

أقر المجلس الوطني لحركة الشعب، في الجلسة الاستثنائية لمجلسه الوطني المنعقد مساء اليوم السبت بمدينة قطب، التصويت ب “نعم” على مشروع الدستور الجديد يوم 25 جويلية الجاري، وفق الصيغة التي ورد عليها بالرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022، داعيا التونسيين الى المشاركة بكثافة في الإستفتاء والتصويت ب “نعم” على مشروع الدستور “انتصارا لدولة الشعب”، وفق تعبيره.

وكان زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، أشرف في وقت سابق من نهار اليوم، على اجتماع عام بمناضلي حزبه بقابس، أفاد فيه بالخصوص بأن البلاد “ستكون مفتوحة على المجهول” اذا لم ينجح مسار 25 جويلية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية الكاملة في انجاحه وفي ارساء دولة الشعب.

وأضاف أن حركة الشعب ستبقى دوما وفية لمبادئها وستدعم كل غيور على الوطن ومدافع عن تونس وشعبها، منبها الى أن “الاجنبي والحركات الارهابية يتربصون بتونس ويحاولون ضرب مسارها الديمقراطي”، وفق تعبيره، مؤكدا في المقبل أن حزبه سيمضي قدما مع الشعب نحو المستقبل ونحو الاستفتاء ومن بعده الانتخابات التشريعية.

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