هذا موعد نشر نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بواسطة الإرساليات القصيرة

توفر وزارة التربية خدمة نشر نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال وذلك ابتداء من الغد الاثنين 4 جويلية 2022 على الساعة العاشرة صباحا.

ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لكل من “اتصالات تونس” و “أوريدو” و ” أورونج” بسعر إجمالي قدره 950 مليما.

واضافت الوزارة انه يمكن التسجيل بهذه الخدمة عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي : SIX ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، الذي ينبغي أن يكون متكونا من ستة (6) أرقام طبقا لما ورد في استدعاء المترشح.

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج إرسالية قصيرة عبر الهاتف الجوال الرقمي، تتضمن كل تفاصيل نتيجة المناظرة (الأعداد في مختلف المواد ومعدل المناظرة ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية) .

وتعلم وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج المناظرة على شبكة الأنترنات في نفس اليوم وذلك على موقع www.6web.tn.