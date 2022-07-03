مشروع الدستور الجديد: صلاحيات أوسع للرئيس، مع تحويل “السلطات”إلى “وظائف” وإقرار إمكانية سحب الوكالة من النواب

دورة ويمبلدون للتنس: انس جابر تفوز على الفرنسية باري وتتاهل الى الدور ثمن النهائي

جامعة تونس المنار تنضم رسميا الى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية

إنقاذ مائة مهاجر غير نظامي من الغرق وانتشال ثلاث جثث لمهاجرين آخرين

حرارة مرتفعة اليوم الاحد، ونشاط الرياح يتطلب اليقظة بالسواحل والجنوب

2022/07/03 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تبقى الحرارة المرتفعة هي عنوان طقس، اليوم الاحد، دون منازع إذ من المنتظر أن تتراوح درجاتها القصوى بين 37 و44 درجة وتصل الى 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 30 و37 درجة.

ويتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة فيما يكون البحر متموجا إلى مضطرب، وفق معطيات للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وتغشى السماء سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار محليا رعدية مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة..

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn