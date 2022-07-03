حرارة مرتفعة اليوم الاحد، ونشاط الرياح يتطلب اليقظة بالسواحل والجنوب

تبقى الحرارة المرتفعة هي عنوان طقس، اليوم الاحد، دون منازع إذ من المنتظر أن تتراوح درجاتها القصوى بين 37 و44 درجة وتصل الى 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 30 و37 درجة.

ويتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة فيما يكون البحر متموجا إلى مضطرب، وفق معطيات للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وتغشى السماء سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية ترافقها أمطار محليا رعدية مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة..