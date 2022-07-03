نحو وضع خطة عمل على المدى القريب والمتوسط لتنفيذ محاور استراتيجيّة إرساء مبادرة “مستشفى الأطفال خال من التدخين “

تمّ الاتفاق على وضع خطة عمل على المدى القريب والمتوسط لتنفيذ محاور استراتيجيّة إرساء مبادرة “مستشفى الأطفال خال من التدخين” لتحقيق أهدافها المنشودة، وذلك خلال أولى الأيام التحسيسية التي تم تم تنظيمها ،أمس السبت، ضمن هذه المبادرة بمستشفى البشير حمزة للأطفال.

وستعتمد هذه المبادرة جملة من المحاور الهامة على غرار التوعية والتحسيس وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان واطارات المستشفى، كما سيقع تركيز فرق مراقبة صحية لردع المخالفين طبقا لقانون مكافحة التدخين ووضع استراتيجية اتصالية للغرض.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي أشرف عليه وزير الصحة، علي المرابط، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس والمدير الجهوي للصحة بتونس وعدد من مكونات المجتمع المدني (التحالف التونسي ضد التدخين والجمعية التونسية لحقوق الطفل والهلال الأحمر التونسي)، وإطارات وأعوان الوزارة، تقديم مداخلات علمية وتنشيط ورشات حول مكافحة التدخين لفائدة الأطفال وتوزيع جوائز للمتفوقين و تنفيذ برامج مراقبة صحية على مستوى المستشفى ومحيطه.