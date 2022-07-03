أوهمهم بالقاء قنبلة..حالة هلع وفزع في سوق الاضاحي بالجديد..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

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2022/07/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة ظهر اليوم الاحد ب بإحالة جسم مشبوه أقرب الى القنبلة يدوية او مايعرف ب”الرمانة “، على ذمة الشرطة الفنية للتثبّت منه، بعد إلقائه في وسط فضاء بيع الاغنام بالسوق الاسبوعي في الجديدة من قبل شخص لاذ بالفرار، وفق ما أفادت به (وات)الناطقة باسم المحكمة سندس النويوي .
وأضافت ان شخصا كان يعمل لدى المستلزم السابق للسوق ، فاجأ الباعة والمواطنين ، بإلقاء جسم مشبوه يشبه جدّا القنبلة اليدوية في وسط السوق، دون أن ينفجر ،
ممّا بثّ خوفا وهلعا وسط الحاضرين .
وبحلول الوحدات الامنية ، تم رفع الجسم واحالة القضية على انظار فرقة الشرطة العدلية في طبربة التي فتحت بحثا في الحادثة وادرجت الفاعل في التفتيش ، والذي كان معروفا لدى الجميع بكونه أحد عملة المستلزم السابق ثمّ المستلزم الحالي بمواصلة تشغيله، وفق المعطيات الأوّلية.
واشارت الى ان القضية ستحال لاحقا ، و بعد التثبت من حقيقة الجسم الى انظار إحدى الفرق المركزية، لمعرفة مصدرها ومواصلة البحث في القضية .

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