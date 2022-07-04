جيسوس ينتقل لأرسنال من أجل تييري هنري وملعب الإمارات



أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي لفترة طويلة.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن تقارير وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن أرسنال حصل على خدمات اللاعب الدولي البرازيلي البالغ عمره 25 عاما مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (54.54 مليون دولار).

ونقل موقع أرسنال عن جيسوس قوله “شجعت أرسنال صغيرا بسبب تييري هنري. لم أشجع الكثير من الأندية الأوروبية لكن حين شاهدت بعض اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان أرسنال أدركت المكانة الكبيرة لهذا النادي.

“أنا معجب أيضا بملعب الإمارات معقل أرسنال والذي خضت عليه الكثير من المباريات ضدهم. السعادة لا تسعني باللعب هنا”.

وأصبح جيسوس زائدا عن حاجة سيتي بعد تعاقد بطل الدوري الإنقليزي الممتاز مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الألماني.

وسجل اللاعب البرازيلي 95 هدفا وصنع 46 مع سيتي لكنه أخفق في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي وسجل ثمانية أهداف في البطولة حيث فضل المدرب بيب غوارديولا الاستعانة بلاعب وسط للقيام بدور مهاجم وهمي.

ويأمل ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في أن يسد جيسوس الفجوة في هجوم الفريق حيث لم يسجل أي مهاجم رئيسي أكثر من خمسة أهداف في الدوري الموسم الماضي.

وسبق لجيسوس العمل مع أرتيتا حين كان الإسباني يعمل مدربا مساعدا لغوارديولا مدرب سيتي بين 2016 و2019.

وقال أرتيتا في بيان “السعادة لا تسعني. قام النادي بعمل رائع بالتعاقد مع لاعب في مكانة جيسوس.

“أعرف جيسوس جيدا جدا ونتابعه عن قرب في الدوري الإنقليزي الممتاز حيث حقق نجاحا كبيرا هنا.

“نسعى للتعاقد مع لاعب في مركزه منذ فترة طويلة ونجحنا في الحصول على خدمات لاعب كلنا نحتاجه. السعادة لا تسعنا”.

وخاض جيسوس 236 مباراة وسجل 95 هدفا مع سيتي وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنقليزي الممتاز وبثلاثة ألقاب لكأس الرابطة وبلقب لكأس الاتحاد الإنقليزي.

وجيسوس رابع صفقة يبرمها أرسنال خلال الصيف في أعقاب وصول مواطنه ماركينيوس والحارس الأمريكي مات تيرنر ولاعب الوسط الهجومي البرتغالي فابيو فييرا.

وسيتنافس جيسوس في هذا المركز مع المهاجم الإنقليزي إيدي نكيتياه البالغ عمره 23 عاما والذي مدد عقده لفترة طويلة مع أرسنال هذا الشهر.