السطو على شاحنة مواشي في الحمامات باستعمال آلة حادة وغاز مشل للحركة..

تعمّد شخصان في الحمامات من ولاية نابل إيقاف شاحنة مواشي والإعتداء على صاحبها ومرافقه بواسطة آلة حادة وغاز مشل للحركة، لافتكاك الشاحنة والهروب إلى جهة غير معلومة.

وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم الإثنين 04 جويلية 2022، أنه إثر طلب المتضررات الاستغاثة من دورية شرطة النجدة بالحمامات، قامت الوحدات الأمنية المذكورة معية دورية تابعة لإدارة شرطة النجدة بنابل بعد نصب كمين محكم للمضنون فيهما، من القبض على أحدهما إثر ترجلهما من السيارة فيما تحصن مرافقه بالفرار.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية بنابل، أذن بالإحتفاظ بالمضنون فيه الذي تبين وأنه محل عدة مناشير تفتيش وإدارج مرافقه بالتفتيش والأبحاث متواصلة.