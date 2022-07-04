عاجل: قتلى وجرحى في اطلاق نار بمركز تسوق في “كوبنهاجن”..

نحو كراء طائرة لتأمين الرحلات الجوية..وهذه التفاصيل..

حالة الطقس لهذا اليوم..

هيئة الانتخابات تصدر “مدونة سلوك” الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء

السطو على شاحنة مواشي في الحمامات باستعمال آلة حادة وغاز مشل للحركة..

2022/07/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعمّد شخصان في الحمامات من ولاية نابل إيقاف شاحنة مواشي والإعتداء على صاحبها ومرافقه بواسطة آلة حادة وغاز مشل للحركة، لافتكاك الشاحنة والهروب إلى جهة غير معلومة.

وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم الإثنين 04 جويلية 2022، أنه إثر طلب المتضررات الاستغاثة من دورية شرطة النجدة بالحمامات، قامت الوحدات الأمنية المذكورة معية دورية تابعة لإدارة شرطة النجدة بنابل بعد نصب كمين محكم للمضنون فيهما، من القبض على أحدهما إثر ترجلهما من السيارة فيما تحصن مرافقه بالفرار.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية بنابل، أذن بالإحتفاظ بالمضنون فيه الذي تبين وأنه محل عدة مناشير تفتيش وإدارج مرافقه بالتفتيش والأبحاث متواصلة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn