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حزب الراية الوطنية يسحب تسجيله في حملة الاستفتاء

2022/07/04 أخبار, المصدر, تونس, سياسة

أعلن حزب الراية الوطنية، اليوم الإثنين، سحب تسجيله في حملة الاستفتاء وعدم المشاركة فيها.

وأعرب، في بيان له، عن رفضه لنص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لتضمنه توجهات تحمل في طياتها نكرانا لانجازات الدولة الوطنية، وابتعادا عن النظام الجمهوري الذي يوازن بين السلطات ويكرس دولة القانون والمؤسسات ويحمي الديمقراطية ويصون الوحدة الوطنية.

ودعا الحزب ، كافة القوى الوطنية إلى صياغة موقف قوي يليق بتاريخ تونس ونضال شعبها ضد حكم الفرد والاستهتار بالمؤسسات، مستغربا إنكار اللجنة الاستشارية التي اختارها رئيس الجمهورية بنفسه لمحتوى مشروع الدستور المعروض.

واعتبر أن النقائص الواردة ضمن هذا المشروع لا يمكن أن تهيئ منطقيا لاستفتاء شفاف، خصوصا في ظل غياب حوارسابق عميق وواسع النطاق لوضع دستور كان الحزب قد دعا إليه وساند الداعين إليه.

كما ذكّر الحزب بموقفه الرافض للعودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021

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