رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس

انتظم اليوم الإثنين بقصر قرطاج، موكب تسلّم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس الآتي ذكرهم:

– السيّد كوريان ماثيو فايالونكال، سفير الفاتيكان بتونس مع الإقامة بالقاهرة

– السيّد سارج دانيون ، سفير البنين بتونس مع الإقامة بالرباط

– السيّدة نييراماتاما زاينة ، سفيرة رواندا بتونس مع الإقامة بالرباط

– السيّد غريغ دافيد لويس ، سفير نيوزيلاندا بتونس مع الإقامة بالقاهرة

– السيّد ناستور بانكوموكونزي ، سفير بورندا بتونس مع الإقامة بالرباط

– السيّد جايمس ماك إنتاير ، سفير ايرلندا بتونس مع الإقامة بالرباط

– السيّد نونتاوات شاندرتري ، سفير تايلندا بتونس مع الإقامة بالرباط

– السيّد اللواء أس أم شميم الزمان ، سفير بنغلاديش بتونس مع الإقامة بطرابلس

– السيّد صادق سيلا ، سفير سيراليون بتونس مع الإقامة بالقاهرة

– السيّد أوجانيو ريفنكو ، سفير مولدوفيا بتونس مع الإقامة بمدريد

– السيّد ماريمتتو ك. باتماناتان ، سفير سريلانكا بتونس مع الإقامة بالقاهرة

– السيّد خيرت لاما شريف ، سفير كازخستان بتونس مع الإقامة بالقاهرة

وجرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.