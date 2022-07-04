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رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس

2022/07/04 أخبار, المصدر, تونس, سياسة

انتظم اليوم الإثنين بقصر قرطاج، موكب تسلّم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس الآتي ذكرهم:

– السيّد كوريان ماثيو فايالونكال، سفير الفاتيكان بتونس مع الإقامة بالقاهرة
– السيّد سارج دانيون ، سفير البنين بتونس مع الإقامة بالرباط
– السيّدة نييراماتاما زاينة ، سفيرة رواندا بتونس مع الإقامة بالرباط
– السيّد غريغ دافيد لويس ، سفير نيوزيلاندا بتونس مع الإقامة بالقاهرة
– السيّد ناستور بانكوموكونزي ، سفير بورندا بتونس مع الإقامة بالرباط
– السيّد جايمس ماك إنتاير ، سفير ايرلندا بتونس مع الإقامة بالرباط
– السيّد نونتاوات شاندرتري ، سفير تايلندا بتونس مع الإقامة بالرباط
– السيّد اللواء أس أم شميم الزمان ، سفير بنغلاديش بتونس مع الإقامة بطرابلس
– السيّد صادق سيلا ، سفير سيراليون بتونس مع الإقامة بالقاهرة
– السيّد أوجانيو ريفنكو ، سفير مولدوفيا بتونس مع الإقامة بمدريد
– السيّد ماريمتتو ك. باتماناتان ، سفير سريلانكا بتونس مع الإقامة بالقاهرة
– السيّد خيرت لاما شريف ، سفير كازخستان بتونس مع الإقامة بالقاهرة

وجرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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