Ooredoo الراعي الرسمي لمهرجان قرطاج الدولي

في إطار دعمها للثقافة في تونس، وقعت Ooredoo شراكة مع مهرجان قرطاج الدولي، أحد أرقى المهرجانات في العالم العربي. وقد حضر حفل توقيع الاتفاقية السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo، والسيد يوسف الاشخم، مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات والسيد كمال الفرجاني، مدير مهرجان قرطاج الدولي.

وتتماشى هذه الشراكة مع مهرجان قرطاج الدولي بشكل مثالي مع استراتيجية Ooredoo للمسؤولية الاجتماعية عن طريق برنامجها “تونس تعيش” التي تدعم الثقافة بكل انواعها وتحرص على تطويرها.

وبهذه المناسبة، صرح السيد منصور راشد الخاطر المدير التنفيذي لـ Ooredoo تونس: “ نحن سعداء جدا اليوم بكوننا الشريك الرسمي لهذا المهرجان الضخم. ونحن فخورون كذلك في Ooredoo بهذا الإنجاز الذي يتناسب تماما مع أهدافنا المتمثلة في دعم الثقافة في تونس والمساهمة في ازدهارها. ولن تزيدنا هذه الشراكة إلا عزما على توفير أفضل الظروف والدعم لهذا المهرجان الدولي المرموق، الذي يستقبل جماهير غفيرة كل عام.”

وعبر السيد كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدولي: “يسرنا أن نعد Ooredoo كشريك لنا في هذه الدورة، التي تبدو مميزة خاصة بعد عامين من الجائحة. ونحن على يقين من أن Ooredoo ستقدم كل دعمها والعديد من الجديد إلى المهرجان، ونحييكم على رهانكم على الثقافة خلال هذه الفترة. ستكون البرامج هذا العام غنية بفضل جهود شركائنا الذين لا يتوقفون أبدا عن تشجيعنا ومنحنا القدرة لمواصلة نشر الثقافة.“

من جهته، هنأ السيد يوسف الاشخم، مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات Ooredoo على دعمها لهذا المهرجان الشهير، قائلاً: “لا يسعنا إلا أن نشجع هذه المبادرات، لما لها من أهمية كبيرة لتحسين المشهد الثقافي التونسي. لا يمكن لهذا التعاون إلا أن يكون مفيدًا لكلا الطرفين. نشكر Ooredoo على كل ما تقوم به في هذا القطاع ونأمل أن نتعاون معًا في مشاريع ومهرجانات أخرى.»

وتزامنا مع عيد ميلاد Ooredoo العشرين، ستتميز هذه الشراكة بالعديد من المستجدات والمفاجآت. وستجعل Ooredoo من هذا المهرجان فرصة أخرى لمشاركة جمهورها الفرحة والإبتكار وذلك بألوان إحتفالية.

تحد جديد لـ Ooredoo تونس مع المنارة الثقافية الأشهر في تونس، مهرجان قرطاج الدولي!