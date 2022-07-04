وزارة التجارة تضبط هوامش الربح عند التوزيع بالجملة والتفصيل لجملة من المواد الاستهلاكية بداية من الغد الثلاثاء



اعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الاثنين، عن تحديد هوامش الربح عند التوزيع بالجملة والتفصيل لجملة من المواد الاستهلاكية التي شهدت اسعارها ارتفاعا خلال الفترة الفارطة، وذلك بداية من الغد الثلاثاء.

وضبطت وزارة التجارة السّقف الأقصى لهوامش الربح على مستوى الجملة بـ8 بالمائة وعلى مستوى التفصيل بـ14 بالمائة مع التفاوت من مادة الى اخرى، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة

وشملت هوامش الربح عند التوزيع بالجملة والتفصيل كلا من المياه المعدنية والمشروبات والعصائر والزيوت النباتية والمصبرات الغذائية ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية.

ويندرج هذا القرار، الذي تم اتخاذه بالتوافق مع الهياكل المهنية، في اطارمواصلة تنفيذ الخطة الخصوصية لدعم المقدرة الشرائية للمستهلك.