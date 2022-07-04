إنقاذ 97 مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة وإنتشال جثة مهاجر خلال ثلاث عمليات تدخل



تم أمس الاحد، إنقاذ 68 مهاجر غير نظامي (37 من مصر و13 من بنغلاداش و12 من سوريا و2 من الصومال و4 من السودان)، حين قاموا بالصعود على متن المصطبة الغازية “ميسكار” المنتصبة جنوب شرق العطايا (جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس)، على بعد 70 كلم من على متن المركب الذي كان يقلهم، بالإضافة إلى إنتشال جثة مهاجر ذات ملامح إفريقية.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم الاثنين، بأن أعمار المهاجرين تتراوح بين 11 و53 سنة، من ضمنهم طفل و3 نساء، مبينة أنهم أبحروا من السواحل الليبية خلال الليلة الفاصلة بين 1 و2 جويلية الجاري بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

كما أوردت الوزارة في بلاغها، أنه تم صباح اليوم، إنقاذ 15 مهاجرا تونسيا كانوا على متن قارب بالموقع جنوب شرق صفاقس على بعد حوالي 62 كم، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة. أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل جربة (ولاية مدنين) خلال الليلة الفاصلة بين 3 و4 جويلية الجاري بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وأضافت أنه تم صباح اليوم أيضا، إنقاذ 14 مهاجرا تونسيا كانوا على متن قارب بالموقع جنوب شرق صفاقس على بعد حوالي 62 كم، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة وأبحروا من سواحل جربة (ولاية مدنين) خلال الليلة الفاصلة بين 3 و4 جويلية الجاري بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وأكدت الوزارة، أن الوحدات العائمة التابعة لجيش البحر، قامت بتسليم المهاجرين الأجانب للحرس الوطني بالكتف (ولاية مدنين) لإستكمال الإجراءات القانونية، وتسليم جثة المهاجر المتوفي إلى مصالح البلدية بالمكان، فيما تم تسليم المهاجرين التونسيين للحرس الوطني بصفاقس لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم .