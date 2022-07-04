تطاوين: تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 4 منهم يقيمون في قسمي كوفيد-19



سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الساعات ال48 الماضية، 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتتوزع هذه الإصابات إلى 29 اصابة في معتمدية تطاوين الشمالية، و24 في معتمدية غمراسن و17 في معتمدية تطاوين الجنوبية و07 اصابات في معتمدية رمادة و06 في كل من معتمديتي ذهيبة والبئر الأحمر، وإصابتين اثنتين في معتمدية بني مهيرة.

وأشارت الإدارة الجهوية للصحة، حسب ما نشرته مساء اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى خضوع مصابين اثنين للعلاج بقسم كوفيد- 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين آخرين في قسم كوفيد- 19 بالمستشفى المحلي برمادة.