قابس: تسجيل 60 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 60 اصابة جديدة بعدوى الفيروس بعد ان تلقت نتيجة 137 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.

وتتوزع الاصابات الجديدة الى 38 اصابة بقابس الجنوبية و19 اصابة بمارث واصابتين (02) بقابس المدينة واصابة واحدة (01) بقابس الغربية.

وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” 29706 مصابين ومصابة تجاوز منهم 29332 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد بالجهة 374 حالة نشطة لهذا الفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 158 حالة بقابس الجنوبية و103 حالات بوذرف و31 حالة بالحامة و30 حالة بمارث و25 حالة بمطماطة الجديدة و14 حالة بالمطوية و06 حالات بقابس المدينة و03 حالات بغنوش وحالتين (02) بمنزل الحبيب وحالة واحدة (01) بكل من قابس الغربية مطماطة.

ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام “كوفيد 19” ثلاثة مرضى (03)، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 93 اصابة لكل 100 الف ساكن.