مدنين: تسجيل 101 حالة جديدة بعدوى فيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة المنقضية

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة من جملة 235 عينة خضعت للتحليل 101 اصابة جديدة بعدوى الفيروس، لتبلغ نسبة الحدوث 37 بالمائة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة بسبب الفيروس، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بين المعتمديات بعدد 22 اصابة ببن قردان و20 اصابات بمدنين الجنوبية و17 اصابة بكل من جربة ميدون وحومة السوق و12 اصابة بجرجيس و7 اصابات بسيدي مخلوف وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات الى 52027 اصابة، ويقيم بالمؤسسات الصحية 7 مرضى بفيروس “كورونا” منهم 6 مصابين بالمستشفيات العمومية وحالة واحدة بمصحة خاصة.

واعتبر العنز ان الوضع بدأ يتجه نحو انتشار للفيروس وارتفاع الحالات الايجابية مقارنة بالفترة من 7 الى 20 جوان الماضي، وبين 21 جوان الى 4 جويلية الجاري، التي سجلت ارتفاعا في مختلف المؤشرات من عدد الحالات الايجابية الى 467 حالة مقابل 95 جحالة وتطور مؤشر الاختطار من 18 فاصل 4 حالات لكل 100 الف ساكن الى 96 فاصل 4 حالات لكل 100 الف ساكن لتقترب من 100 حالة.

واضاف ان بعض المعتمديات تجاوزت في هذا المؤشر ال100 حالة لكل 100 الف ساكن حيث بلغ بجربة حومة السوق 130 فاصل 6 وجرجيس 128 فاصل 6 وميدون 125 فاصل 9 ومدنين الجنوبية 106، ودعا الى ضرورة الانتباه بعدم التخلي على شروط التوقي من فيروس “كورونا” والاقبال على التلقيح لتعزيز المناعة.