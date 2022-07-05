توزر: المصالح البيطرية تنفّذ حملات مراقبة صحية للأضاحي المعروضة للبيع في سوق الدواب ونقاط البيع

تنفّذ المصالح البيطرية في ولاية توزر منذ فترة حملات مراقبة صحّية للأضاحي المعروضة للبيع سواء في سوق الدواب أو في نقاط البيع التي وقع تركيزها بصفة استثنائية في مختلف مدن الولاية وفق ما ذكره رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

ولفت ذات المصدر في تصريح لـ(وات) إلى أن عدد الأضاحي المتوفّر حاليا في الأسواق يعتبر محترما وأن كان أقل بقليل من عدد الاضاحي التي نوفرت في الجهة خلال

السنة الماضية حيث قدّر عدد الاضاحي ب 8 آلاف “علوش” و4 آلاف “بركوس” و5500 “برشني”.

وتطوّعت حسب نفس المصدر مجموعة من الأطباء البياطرة من القطاعين العام والخاص ستقوم بالتدخّل للإجابة على الهاتف أو التدخّل المباشر لدى المواطنين ويبلغ عدد الأطباء البياطرة المتطوعين في الجهة خمسة من القطاع العام ومثلهم من القطاع الخاص وتم نشر أسمائهم على صفحة المندوبية الجهوبة للتنمية الفلاحية وسيكون دورهم ارشاديا بصفة خاصة.