عاجل: ايقاف نهائي لبرنامج القفة..

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ اليوم الثلاثاء 5 جويلية، أنّها قرّرت بتاريخ 16 جوان 2022 الإيقاف النهائي لبرنامج ”القفة” الذي يتم بثه على القناة التلفزية الخاصة ”حنبعل”، وذلك للمخالفات الجسيمة المسجلة بحلقتي 4 و11 جوان 2022 والمتمثلة في ما اعتبرته ”استغلال مأساة الأشخاص والمتاجرة بها وانتهاك كرامة الذات البشرية خاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية، والفئات الهشة بما من شأنه المسّ من الاحترام الواجب لكرامة الانسان”.

كما قررت الهيئة عدم إعادة بث الحلقتين موضوع القرار وسحبهما من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال، حسب نصّ البلاغ.