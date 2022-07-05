عاجل: ايقافات جديدة في قضية “انستالينغو”..

اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بالقضية المتعلقة بمؤسسة ”أنستالينغو” اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، بطاقة إيداع بالسجن في حق زوجة القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، وذلك من أجل تهم تعلّقت بتبييض وغسيل الأموال والتآمر المقصود به الإعتداء على أمن للدولة الداخلي.

وقد أحيلت زوجة الدعداع اليوم على أنظار قاضي التحقيق بحالة احتفاظ من طرف إدارة الشرطة العدلية بمقتضى إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن عادل الدعداع وابنته مدرجان في التفتيش على ذمة نفس القضية وفق موزاييك.