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سعيد يواكب بالجزائر العاصمة الاستعراض العسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لاستقلال الجزائر

2022/07/05 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

واكب رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الاستعراض العسكري الذي انتظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لاستقلال الجزائر.

ودار هذا الموكب، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار شخصيات من عدة بلدان شقيقة وصديقة.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدي زيارة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 4 و5 جويلية 2022، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون .

ويشارك رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الاثنين، الشعب الجزائري احتفالاته بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال.

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