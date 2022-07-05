تواصل المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس “كورونا” في سوسة بعد تسجيل 318 إصابة..

تواصل بشكل لافت المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس “كورونا” بولاية سوسة لاسيما بعد تسجيل 318 إصابة جديدة بالفيروس التاجي وحالة وفاة وحيدة خلال 24 ساعة الأخيرة بحسب ما اوردته الادارة الجهوية للصحة بسوسة في نشرتها اليومية حول تطور الوضع الوبائي.

وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة ان هذه الإصابات الجديدة تم اكتشافها بعد معالجة 480 عيّنة تحليل مخبري بما يرفع نسبة الحالات الإيجابية الى 66 بالمائة والعدد الجملي للحالات الإيجابية المسجلة إلى 71453 حالة .

وارتفع إجمالي عدد الوفيات وفق التحيين الأخير الى 1467 حالة وفاة.

وتعد معتمدية سوسة المدينة في صدارة المعتمديات التي سجلت فيها اعداد عالية من الإصابات ب61 إصابة تليها القلعة الصغرى ب 43 إصابة ثم سوسة جوهرة ب38 إصابة ومساكن ب36 إصابة فحمام سوسة بــ36 إصابة.

وارتفع وفق ذات التحيين عدد المرضى بكوفيد 19 التي يجري متابعتهم الى 1819 مواطنا بعد ان تعافى من المرض 68167 مصابا.

كما يتواصل المنحى التصاعدي لحالات الإيواء بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة في ولاية سوسة حيث يقيم حاليا 20 مصابا بكوفيد 19 منهم 3 بأقسام الإنعاش ومن بينهم 4 مرضى اصيلي ولايات مجاورة.