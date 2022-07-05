توننداكس ينهي حصة الثلاثاء متراجعا بنسبة 3ر0 بالمائة

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة الثلاثاء، متراجعا بنسبة 3ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 7ر7494، وسط حجم تداول بقيمة 1ر3 مليون دينار، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية” .

وعاد افضل اداء خلال الحصة، الى شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة، بعد ان زاد سعره بنسبة 6 بالمائة بقيمة 420ر1 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

وتطور سهم الشركة العصرية للخزف، بنسبة 7ر3 بالمائة وسعر 840ر0 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 101 مليون دينار.

في المقابل، كان سهم “نيو بادي لاين” الاضعف اداء خلال الحصة، ليتقهقر بنسبة 7ر4 بالمائة وسعر 700ر5 دينار، مراكما مبادلات بقيمة 341 الف دينار، اي بنسبة 11 بالمائة من المبادلات الجملية للحصة.

كما تدحرج سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية، بدوره، بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 160ر3 دينار، وسط مبادلات بقيمة 10 الاف دينار.

وظفر سهم الشركة العقارية التونسية السعودية، بنصيب الاسد خلال الحصة ،مستحوذا على مبادلات بقيمة 741 الف دينار، اي بنسبة 24 بالمائة من المبالادت الجملية للحصة، ليقفل على ارتفاع بنسبة 3ر1 بالمائة و سعر 300ر2 دينار،