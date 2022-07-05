عاجل: بالأسماء..تجميد أموال الغنوشي والجبالي وعدد من أفراد عائلتهما..

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2022/07/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ أمس الإثنين 04 جويلية 2022 قرارا بتجميد أموال وأرصدة عدد من الأشخاص في القضية المتعلقة بجمعية” نماء تونس” .

وشملت قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنيه معاذ وسمية الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام ، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته بالإضافة الى عبد الكريم سليمان وهو أحد مؤسسي جمعية نماء وعضو سابق بالمكتب التنفيذي للنهضة والناجح بن لطيف صهر حمادي الجبالي ورفيق عمارة أحد مستشاري الغنوشي .

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