لاعب يغتصب فتاة في العشرينات..#خبر_عاجل

كشفت صحيفة إنجليزية، عن قيام الشرطة في إنجلترا بالقبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب اتهامه في قضايا اغتصاب.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير لها، إن اللاعب الذي تم القبض عليه امس بسبب تهم الاغتصاب هو لاعب كبير، ولكن رفضت الكشف عنه لأسباب قانونية.

وأكملت الصحيفة بأن اللاعب من المفترض أن يشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، وأنه في أواخر العشرينات من عمره.

وأكدت الصحيفة: “هذة الجريمة لم تكن الأولى لللاعب فهو تم القبض عليه من قبل بسبب تهم اغتصاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تم استجوابه لمدة 15 ساعة على الأقل بشأن تهم اغتصاب قيل أنها وقعت خلال عطلة في البحر المتوسط ​​الشهر الماضي.

وبينت الصحيفة أن الفتاة المغتصبة في العشرينات من عمرها، وأنها تعرضت للاغتصاب الشهر الماضي، وفرت الضحية المزعومة من منتجعها ذي الخمس نجوم، وعادت إلى المنزل إلى أصدقائها وعائلتها، وتحدثت إلى الشرطة عند عودتها إلى إنجلترا.

وكالات