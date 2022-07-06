تونس جمعت 3ر5 مليون قنطار من الحبوب بحلول يوم 28 جوان 2022 وسط ارتفاع للكميّات قارب 3 بالمائة

تمكّنت تونس إلى حدود يوم 28 جوان 2022، من تجميع 3ر5 مليون قنطار من الحبوب مما شكل ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021 في وقت تباينت فيه الكميّات المجمّعة على مستوى الأقاليم والولايات.

وأشارت البيانات، التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة بالإعتماد على معطيات تعود الى ديوان الحبوب أنه تم تجميع 7ر4 مليون قنطار من القمح الصلب ما يمثل 88 بالمائة من كميّات الحبوب المجمعة.

وقام المزارعون بتجميع 252ر0 مليون قنطار من القمح اللين تمثل 5 بالمائة من كميّات الحبوب المجمعة و377ر0 مليون قنطار من الشعير تشكل 7 بالمائة من الكميّات المجمعة الى 1568 قنطار من التريكتيكال.

واستحوذ الشمال الغربي على 59 بالمائة من اجمالي الكميّات المجمعة، اي زهاء 135ر3 مليون قنطار في حين تم تجميع 308ر1 مليون قنطار من مزارع الشمال الشرقي و890 الف قنطار من الوسط مما يشكل على التوالي 24 و 17 بالمائة من الكميّات المجمعة.

وتصدّرت ولاية باجة قائمة مناطق تجميع الحبوب بحصّة تقارب 490ر1 مليون قنطار تمثل زهاء 28 بالمائة من الكميّات يمثل القمح الصلب 92 بالمائة من هذه الكميّات في حين تمكّنت ولاية جندوبة من تجميع 836 ألف قنطار ما يناهز 16 بالمائة من الكميّات المجمّعة وحلت بنزرت ثالثا بنسبة 15 بالمائة وسليانة رابعا بنسبة 11 بالمائة.

وأمنت ولايات باجة وجندوبة وبنزرت، مشتركة، قرابة 62 بالمائة من الكميّات المجمعة من القمح الصلب في حين تمكنت ولايتي الكاف و سليانة من تجميع 61 بالمائة من كميّات الشعير على المستوى الوطني.

وبلغت ذروة التجميع اليومي، حوالي 300 الف قنطار، في حين قدرت الكميّات المجمعة، يوم 28 جوان 2022، بنحو 205 قنطار علما وان النسق اليومي للتجميع يعد ضعيفا جدا وقارب 95 الف قنطار.