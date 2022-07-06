وزارة الصناعة توافق على تأسيس 5 رخص للبحث عن المواد المعدنية من المجموعات الثالثة والرابعة والسادسة

أعلنت وزارة الصناعة عن تأسيس 5 رخص بحث عن المواد المعدنية من المجموعات الثالثة والرابعة والسادسة مقابل تعهد الشركات المستثمرة في مواقع الرخص بضخ استثمارات.

وحصلت شركة مناجم الشمال ، وفق معطيات وردت بالرائد الرسمي عدد 76 لسنة 2022 على رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة ” كاف الأصفر” بولاية باجة لمدة أولية في حدود 3 سنوات مقابل استثمار 420 ألف دينار

ونالت شركة الاستغلال المنجمي على تأسيس لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة “كدية الحمراء ” التابعة لولاية الكاف مقابل استثمار مبلغ 630 ألف دينار.

وتتضمن المجموعة الثالثة ، عدة مواد من بينها الحديد والرصاص والنحاس والمواد الاشعاعية على غرار اليورانيوم والتوريوم إلى جانب الحجارة النفيسة.

ومنحت وزارة الصناعة موافقتها لشركة خليل عطية لتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة “القصر ” بولاية تطاوين مقابل تعهد المستثمر باستثمار مبلغ 150 الف دينار.

وتوجد ضمن المجموعة الرابعة من المواد المعدنية، وفق بيانات مجلة المناجم، الأملاح الطبيعية سواء كانت سائلة أو صلبة أو رواسب متراكمة.

وتمكنت شركة الكون الأبيض من الحصول على عقد تأسيس البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة” شريفة” بولاية القصرين مقابل استثمار181 الف دينار.

وتعهدت شركة تونس للرمال باستثمار مبلغ 74 ألف دينار مقابل تنفيذ عمليات بحث على مستوى رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة” الهيشرية ” الكائنة بولاية سيدي بوزيد.

وتتعلق المجموعة السادسة بالصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد والصالحة، أساسا، للتطبيقات الصناعيّة غير التي تستعمل في الهندسة المدنية كالصلصال الصيني والإيليت والسمكتيت والأتبلجيت والكلسيت والدولوميت والمانييزيت والسيليس والدياتوميت وحجر الصوّان.