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قابس: تسجيل 58 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2022/07/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 58 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد ان تلقت نتيجة 126 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.

وتتوزع الاصابات الجديدة الى 24 اصابة بقابس الجنوبية و14 اصابة بكل من وذرف ومارث و03 اصابات بقابس المدينة واصابتين (02) بالمطوية واصابة واحدة (01) بمنزل الحبيب.

وبلغ العدد الجملي للمصابين 29764 مصابا ومصابة تجاوز منهم 29332 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 432 حالة نشطة لهذا الفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 182 حالة بقابس الجنوبية و117 حالة بوذرف و44 حالة بمارث و31 حالة بالحامة و25 حالة بمطماطة الجديدة و16 حالة بالمطوية و09 حالات بقابس المدينة و03 حالات بكل من منزل الحبيب وغنوش وحالة واحدة (01) بكل من قابس الغربية ومطماطة.

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